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Зинченко попал в топ-5 игроков "Манчестер Сити" в матче Кубка английской лиги

Зинченко попал в топ-5 игроков "Манчестер Сити" в матче Кубка английской лиги

КИЕВ. 10 января. УНН. Аналитический портал WhoScored высокой оценкой наградил футболиста сборной Украины и "Манчестер Сити" Александра Зинченко за игру в 1/2 финала Кубка английской лиги с «Бристоль», передает УНН со ссылкой на WhoScored.

Зинченко получил 7,3 балла и по оценке его опередили лишь три одноклубники - Где Брюйне 8,5, Стерлинг и Сильва по 7,8.
В составе "Бристоля" выше Зинченко получили баллы только Флинт (7,5) и Рейд (7,6).

Примечательно, что атакующий полузащитник Зинченко в очередной раз провел поединок не на своей позиции, отыграв левым защитником.

Напомним, что "горожане" одолели "Бристоль" в домашнем противостоянии - 2:1.

Источник: УНН
Теги: футбол
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