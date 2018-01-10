Зинченко попал в топ-5 игроков "Манчестер Сити" в матче Кубка английской лиги

КИЕВ. 10 января. УНН. Аналитический портал WhoScored высокой оценкой наградил футболиста сборной Украины и "Манчестер Сити" Александра Зинченко за игру в 1/2 финала Кубка английской лиги с «Бристоль», передает УНН со ссылкой на WhoScored.

Зинченко получил 7,3 балла и по оценке его опередили лишь три одноклубники - Где Брюйне 8,5, Стерлинг и Сильва по 7,8.

В составе "Бристоля" выше Зинченко получили баллы только Флинт (7,5) и Рейд (7,6).

Примечательно, что атакующий полузащитник Зинченко в очередной раз провел поединок не на своей позиции, отыграв левым защитником.

Напомним, что "горожане" одолели "Бристоль" в домашнем противостоянии - 2:1.