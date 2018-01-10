В Киеве зарегистрировано 54 случая заболевания корью

КИЕВ. 10 января. УНН. В Киеве по состоянию на 9 января зарегистрированы 54 случая кори, среди больных - 43 ребенка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Держпродспоживслужбы в Киеве, передает УНН.

"С начала 2018 интенсивность эпидемического процесса значительно возросла. По состоянию на 09.01.2018 зарегистрировано 54 случая кори, из них 43 случая среди детей", - говорится в сообщении.

По предварительным данным почти все больные были не привиты против кори, из-за отказа. Болеют дети разных возрастных групп. Среди детей дошкольных учебных заведений зарегистрировано 11 случаев, среди школьников 21 случай. Также зарегистрирован 1 случай у учителя начальной школы.

Сообщается также, что с эпидемиологического анамнеза было установлено, что более 20 больных с 22 по 30 декабря 2017 более 20 больных посещали цирк "Кобзов", среди работников которого 26 декабря был зарегистрирован случай кори.

По состоянию на 9 января текущего года зарегистрирована вспышка заболевания корью среди учеников 1-Д класса общеобразовательных учебных заведений I-III ступеней Скандинавской гимназии. Все заболевшие ученики были не привиты, говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в 2017 году количество заболеваемости корью выросла в 43 раза.