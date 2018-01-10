В Киеве задержали мужчину, который от "скуки" заминировал электричку

КИЕВ. 10 января. УНН. В Киеве задержан мужчина, который вчера вечером "от скуки" предоставил ложное сообщение о заминировании электропоезда "Киев-Фастов". Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киеве, сообщает УНН.

"Полиция оперативно задержала псевдоминера электропоезда. Правоохранители проанализировали откуда именно поступил телефонный звонок, установили подозреваемого и передали приметы коллегам патрульным. Злоумышленника задержали на площади в городе Фастов. 48-летний киевлянин объяснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, звонил в полицию от скуки", - говорится в сообщении.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, вчера вечером неизвестный мужчина позвонил в службу "102" и сообщил, что в электропоезде "Киев-Фастов" лежит взрывчатка. В ходе проверки следственно-оперативная группа взрывоопасных предметов не обнаружила.