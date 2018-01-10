Регистрация | Вход |
USD: 28,20 -0,0001  EUR: 33,65 -0,3188 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 10 января 2018 18:06
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Трудовая миграция и низкие зарплаты: в службе занятости назвали причины "голода" на рынке труда
Трудовая миграция и низкие зарплаты: в службе занятости назвали причины "голода" на рынке труда
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Суд отправил на принудительное лечение мужчину, который забил до смерти мать

Суд отправил на принудительное лечение мужчину, который забил до смерти мать

КИЕВ. 10 января. УНН. По ходатайству прокуратуры суд отправил на принудительное лечение мужчину, который в Покровске, Донецкой области, до смерти забил родную мать. Об этом в сети Facebook сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко, передает УНН.

"Суд удовлетворил ходатайство Красноармейской местной прокуратуры по применению принудительных мер медицинского характера в отношении 52-летнего мужчины. Установлено, что в октябре 2017 между жителем Покровская и его 82-летней матерью произошла ссора, во время которой мужчина нанес старушке не менее 44 ударов руками и ногами в разные части тела. В результате избиения женщина получила многочисленные травмы, от которых скончалась", - говорится в сообщении.

Действия мужчины квалифицировали по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Однако, по результатом судебно-психиатрической экспертизы, в период совершения инкриминируемого преступления мужчина страдал и продолжает страдать хроническим заболеванием - шизофренией. То есть, он не осознавал свои действия и не мог собой управлять. Учитывая указанное, прокуратура в своем ходатайстве просила суд принудительно госпитализировать мужчину в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

Ранее сообщалось, что экс-боевик незаконных вооруженных формирований был раскрыт при выезде полиции на вызов по поводу семейного конфликта в Донецкой области.

Источник: УНН
Теги: убийство, Донецкая область, полиция, полицейские
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.