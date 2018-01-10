Суд отправил на принудительное лечение мужчину, который забил до смерти мать

КИЕВ. 10 января. УНН. По ходатайству прокуратуры суд отправил на принудительное лечение мужчину, который в Покровске, Донецкой области, до смерти забил родную мать. Об этом в сети Facebook сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко, передает УНН.

"Суд удовлетворил ходатайство Красноармейской местной прокуратуры по применению принудительных мер медицинского характера в отношении 52-летнего мужчины. Установлено, что в октябре 2017 между жителем Покровская и его 82-летней матерью произошла ссора, во время которой мужчина нанес старушке не менее 44 ударов руками и ногами в разные части тела. В результате избиения женщина получила многочисленные травмы, от которых скончалась", - говорится в сообщении.

Действия мужчины квалифицировали по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Однако, по результатом судебно-психиатрической экспертизы, в период совершения инкриминируемого преступления мужчина страдал и продолжает страдать хроническим заболеванием - шизофренией. То есть, он не осознавал свои действия и не мог собой управлять. Учитывая указанное, прокуратура в своем ходатайстве просила суд принудительно госпитализировать мужчину в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

Ранее сообщалось, что экс-боевик незаконных вооруженных формирований был раскрыт при выезде полиции на вызов по поводу семейного конфликта в Донецкой области.