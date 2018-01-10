ГФС направила в суд материалы по ОПГ, которая занималась легализацией доходов

КИЕВ. 10 января. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г.. Киеве направили в суд материалы уголовного производства в отношении организованной преступной группы (ОПГ), участники которой подозреваются в ряде уголовных преступлений, в том числе, легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом в сети Facebook сообщил первый заместитель Председателя Государственной фискальной службы Украины, передает УНН.

"В ходе досудебного расследования уголовного производства по фактам организации и соучастии в преступной деятельности, фиктивного предпринимательства, незаконных действий с документами о переводе денежных средств, служебного подлога документов, а также легализации доходов, полученных преступным путем, было собрано доказательную базу, которая свидетельствует о противоправной деятельность подозреваемых, однако организатору преступной деятельности удалось скрыться на временно неподконтрольной территории Луганской области, где он и находился почти год", - говорится в сообщении.

В октябре 2017 при въезде на подконтрольную территорию на КПВВ он был задержан сотрудниками спецподразделения налоговой милиции "Фантом" и доставлен в Киев для определения меры пресечения.

После внесения залога в размере 252 тыс. 600 гривен подозреваемый был освобожден из-под стражи, однако суд обязал его по первому требованию являться для проведения следственных действий. В настоящее время уголовное производство по четырем подозреваемым направлено в суд.

Напомним, в Киевской области сотрудники налоговой милиции совместно с Васильковским отделом Киево-Святошинской местной прокуратуры Киевской области прекратили деятельность семи нелегальных автозаправочных комплексов.