Бывшие боевики "ДНР" на Кубани расстреляли трех человек

КИЕВ. 10 января. УНН. В одном из кафе Краснодарского края в России 31 декабря бывшие боевики террористической группировки "ДНР" расстреляли трех человек. Об этом в Facebook сообщил журналист Денис Казанский, передает УНН.

"Выяснилось, что стрельбу устроили бывшие боевики "ДНР", которые ранее воевали на Донбассе против Украины - Александр Ставичус и Алексей Миронов. Убили они местных армян. Оружие, из которого стреляли, боевики, по словам их знакомых, привезли из Донбасса" , - сообщил Казанский.

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Ранее сообщалось, что экс-боевик незаконных вооруженных формирований был разоблачен во время выезда полиции на вызов о семейном конфликте.