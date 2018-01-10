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В Сумской области на газовой заправке взорвалось авто, есть пострадавшие

В Сумской области на газовой заправке взорвалось авто, есть пострадавшие

КИЕВ. 10 января. УНН. В Шостке (Сумская область) во время заправки легкового автомобиля на газовой заправке произошел взрыв, от которого пострадали два человека. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба ГУНП Украины в Сумской области, передает УНН.

Сообщение о взрыве на одной из газовых заправок города в Шосткинский отдел полиции поступило от оператора государственной пожарно-спасательной части. На место сразу была направлена ​​следственно-оперативная группа полиции.
Как выяснили правоохранители, взрыв произошел около девяти часов утра во время заправки автомобиля "Chery Amulet".

"В результате взрыва газовоздушной смеси был поврежден автомобиль и травмированы два человека, а именно работник газовой заправки и владелец транспортного средства, которые находились рядом. Принимаются необходимые меры по установлению причин и обстоятельств взрыва", - заявил временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции Роман Бережной.

Пострадавших, а это мужчины в возрасте 50 и 60 лет, в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас правоохранители проводят проверку, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Харькове в собственной квартире из-за неосторожного обращения с гранатой погиб директор пансионата для престарелых.

Источник: УНН
Теги: взрыв, полиция, Сумская область, автозаправка
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