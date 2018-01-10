Минобороны отреагировало на данные о размещении С-400 в Крыму: Россия манипулирует сознанием

КИЕВ. 10 января. УНН. Россия манипулирует информацией и сознанием, заявляя, что со стороны Украины существует угроза жителям Крыма и на фоне этого наращивает межвидовое вооружение своей военной группировки на территории оккупированного полуострова. Об этом в комментарии УНН заявил представитель Министерства обороны Украины Алексей Чернобай, комментируя информацию российских СМИ о намерениях РФ разместить в Крыму дополнительные ракетные комплексы С-400 из-за "угрозы со стороны Украины".

"Это - очередная попытка манипулирования информацией и сознанием. Никакой угрозы Крыма со стороны Украины не существует. Тем более, что Крым - украинская территория, а его жители - это граждане Украины. Напротив, именно расширяя свое межвидовое вооружение, Россия несет угрозу Крыму и государствам Черноморского бассейна", - сказал А.Чорнобай.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что новый, второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный Россией в аннексированном Севастополе, должен "контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском" возле материковой Украины.