Контактная группа по обмену планирует встречу в Минске 18 января для уточнения новых списков

КИЕВ. 10 января. УНН. Представители контактной группы по обмену лиц, содержащихся на территориях ОРДЛО и Украины, планируют провести 18 января в Минске встречу для уточнения списков и формирования методологии обмена. Об этом УНН сообщил представитель Уполномоченного по вопросам связей с общественностью и информационных технологий Михаил Чаплыга.

"Встреча представителей гуманитарной подгруппы запланирована на 18 января в Минске. На ней планируется обсудить и проанализировать подходы и процедуру прошлого обмена, определить процедуру нового, а также определить и обсудить списки лиц, подлежащих следующему обмену", - сказал М.Чаплига.

По его словам, с украинской стороны в первую очередь будет обсуждаться с представителями ОРДЛО дальнейшая судьба более 20 человек, которые по разным причинам в прошлый раз не были выданы Украине.

Также представитель Уполномоченного выразил надежду, что эта подготовительная работа позволит как можно быстрее определить и выйти на конкретные временные рамки и механизмы обмена.

Как сообщал УНН, 27 декабря состоялся обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе. Из плена освободили 74 заложников.