Вспышку гепатита в Николаеве спровоцировал бесконтрольный бизнес местных чиновников - депутат

КИЕВ. 10 января. УНН. На протяжении двух лет чиновники Николаевского городского совета игнорировали работу незаконных киосков по разливу питьевой воды в городе. Об этом в комментарии УНН сообщил депутат Николаевского городского совета Владислав Ентин.

Некачественная вода, продаваемая в неконтролируемых МАФах, стала причиной вспышки гепатита А в городе, допустил В.Ентин.

"На протяжении двух лет чиновники Николаевского городского совета, в лице заместителя мера - Степанца и начальника управления торговли и потребительского рынка, игнорировали факт продажи питьевой воды в самовольно установленных МАФах. Наверное потому, что либо это их бизнес, или им платят. Но то, что эти чиновники имеют отношение к проблеме - это факт", - подчеркнул он.

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Депутат добавил, что сегодня 50% действующего бизнеса в Николаеве работает в тени.

"Я думаю, что уже пора снять мораторий и начать проверять предпринимателей, так как в Николаеве 50% бизнеса работает в тени", - сказал он.

Напомним, чиновники Николаевской ОГА назвали вспышку гепатита А в Николаеве "сезонной". В связи с этим, нардеп С.Тригубенко призвал местные власти отчитаться о принятых мерах с целью недопущения распространения болезни.

Добавим, что с подозрением на гепатит А было госпитализировано уже более 60 человек, из них - 12 детей.