"Деньги Януковича": в НБУ отреагировали на публикацию Al Jazeera

КИЕВ. 10 января. УНН. В Национальном банке Украины отреагировали на информацию издания Al Jazeera по схеме вывода 1,5 млрд долл. "средств Януковича", опубликовав заявление главы НБУ Валерии Гонтаревой, которое она делала раньше, о роли брокера и ее лично при покупке ОВГЗ для компаний-нерезидентов, передает УНН.

"Относительно информации, распространенной сегодня некоторыми СМИ, повторно приводим официальное заявление председателя Национального банка Валерии Гонтаревой относительно роли брокера и главы лично при покупке ОВГЗ для компаний-нерезидентов от 7 октября 2016 года", - говорится в сообщении НБУ в Facebook.

В частности, в тогдашнем комментарии указано, что несколько лет назад, после того, как "Ощадбанк" обратился в компанию ICU из-за необходимости привлечения, согласно изменениям в законодательство, лицензированного брокера для проведения сделок вторичного рынка между нерезидентами и банком, государственный банк "подтвердил поступление денежных средств и финансового мониторинга компаний-нерезидентов, поэтому в ICU не возникло никаких подозрений относительно этих компаний, ведь все документы и выдержки из счетов в государственном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства".

Также в комментарии отмечается, что в середине 2014 года появилась информация, что эти компании-нерезиденты могут принадлежать "преступной власти" и Национальный банк Украины начал активно содействовать аресту их счетов.

Напомним, Al Jazeera рассказала о схеме вывода 1,5 млрд долл. "средств Януковича".