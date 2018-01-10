Украинская теннисистка стала полуфиналисткой турнира в Хобарте

КИЕВ. 10 января. УНН. Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в полуфинал парных соревнований на турнире WTA "Hobart International", который проходит в Хобарте (Австралия), сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В четвертьфинальном матче украинский-японский дуэт в составе Людмилы Киченок и Макото Ниномия, посеянный под 4 номером, за 1 час и 7 минут переиграл японско-хорватскую пару Ито/Юрак - 6:1, 6:4.

Дуэт с участием нашей спортсменки подал на матч со второй попытки. В предыдущих 3-х геймах девушки не смогли реализовать 4 матчбола.

Отметим, что за выход в финал Киченок и Ниномия поспорят с австралийской парой Баи/Кабрера.

Напомним, что в начале года сестры Киченок доходили до четвертьфинала баталий в Брисбене.