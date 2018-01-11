В Донецкой области мужчина управлял авто с удостоверением водителя, которое приобрел в интернете

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 10 января. УНН. В Донецкой области полиция задержала мужчину, который управлял авто с удостоверением водителя, которое приобрел в интернете, передает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Донецкой области.

В пресс-службе отметили, что во время патрулирования, экипаж полиции заметил автомобиль с загрязненным номерным знаком.

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Правоохранители решили провести беседу с водителем. Во время проверки документов по базам оказалось, что данный 50-летний гражданин лишен права управления транспортными средствами на один год, за езду в нетрезвом состоянии. Водительское удостоверение, которое было предъявлено, не соответствовало действительности.

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"В ходе опроса, мужчина признался, что приобрел данную подделку через Интернет. На водителя составили постановление по части 3 статьи 126, а также вызвали следственно-оперативную группу", - сообщили в ведомстве.

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Сейчас за свой поступок водитель может понести уголовную ответственность.