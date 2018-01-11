Предприятия за неделю сократили долги перед “Нафтогазом” на 2,2%

КИЕВ. 10 января. УНН. Долг энергогенерирующих компаний и промышленных предприятий перед НАК “Нафтогаз Украины” уменьшился на 2,2% до 27,3 млрд грн, по сравнению с прошлой неделей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

“По состоянию на 9 января 2018 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК ”Нафтогаз Украины“ составляет 27,3 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 605 млн грн (2,2%)”, - говорится в сообщении компании.

В частности, задолженность “Киевэнерго” за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за неделю уменьшилась на 67 млн ​​грн (2,4%).

Задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ за неделю уменьшилась на 423 млн грн (2%).

Задолженность предприятий, производящих электроэнергию, за неделю уменьшилась на 182 млн грн (5%).

В то же время задолженность прямых промышленных потребителей за прошедшую неделю не изменилась.

Напомним, НКРЄКУ одобрила механизм выплаты 2 млрд грн долга энергогенерирующим компаниям.