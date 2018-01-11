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Женщина из Прикарпатья за убийство своего новорожденного получила 2,5 лет тюрьмы

Женщина из Прикарпатья за убийство своего новорожденного получила 2,5 лет тюрьмы

КИЕВ. 10 января. УНН. Шевченковский районный суд г. Черновцы вынес приговор 21-летней уроженке Ивано-Франковской области, которая убила собственного новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области, передает УНН.

Прокуратура Черновицкой области поддерживала публичное обвинение в уголовном производстве по обвинению 21-летней уроженки Ивано-Франковской области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 117 УК Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

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Выяснилось, что 20 января 2017 года подозреваемая, находясь на 9-м месяце беременности, самостоятельно родила по месту временно проживания в г. Черновцы вполне здоровую девочку.

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"Сразу после родов, женщина, находясь в обусловленном родами психологическом состоянии, изготовила кляпы из туалетной бумаги и умышленно поместила их в рот младенца. Убедившись, что девочка умерла, поместила тельце в полиэтиленовый пакет и оставила его в подсобном помещении дома, в котором проживала" , - говорится в сообщении.

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Суд признал обоснованными доводы стороны обвинения и приговорил женщину к двум годам и шести месяцам лишения свободы.

Источник: УНН
Теги: суд, женщина, Прикарпатье
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