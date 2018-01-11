Женщина из Прикарпатья за убийство своего новорожденного получила 2,5 лет тюрьмы

КИЕВ. 10 января. УНН. Шевченковский районный суд г. Черновцы вынес приговор 21-летней уроженке Ивано-Франковской области, которая убила собственного новорожденного ребенка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области, передает УНН.

Прокуратура Черновицкой области поддерживала публичное обвинение в уголовном производстве по обвинению 21-летней уроженки Ивано-Франковской области в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 117 УК Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

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Выяснилось, что 20 января 2017 года подозреваемая, находясь на 9-м месяце беременности, самостоятельно родила по месту временно проживания в г. Черновцы вполне здоровую девочку.

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"Сразу после родов, женщина, находясь в обусловленном родами психологическом состоянии, изготовила кляпы из туалетной бумаги и умышленно поместила их в рот младенца. Убедившись, что девочка умерла, поместила тельце в полиэтиленовый пакет и оставила его в подсобном помещении дома, в котором проживала" , - говорится в сообщении.

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Суд признал обоснованными доводы стороны обвинения и приговорил женщину к двум годам и шести месяцам лишения свободы.