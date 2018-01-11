Президент обсудил с новым послом Нидерландов привлечения к ответственности виновных в крушении МН17

КИЕВ. 10 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с послом Нидерландов Эдуардом Хуксом взаимодействие в вопросе привлечения к ответственности виновных в крушении самолета рейса МН17. Об этом в сети Facebook сообщил Глава государства, передает УНН.

"Принял верительные грамоты от послов Королевства Нидерландов, Ливанской Республики и Республики Судан. В частности с послом Нидерландов обсудили взаимодействие в вопросе привлечения к ответственности виновных в крушении самолета рейса МН17", - говорится в сообщении.

Напомним, британская разведка заявила, что российские военные доставили на Донбасс летом 2014 зенитно-ракетную установку, из которой был сбит малазийский боинг рейса МН17.

Отметим, самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.