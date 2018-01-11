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Онищенко хочет отсудить у Al Jazeera 20 млн дол. за привязку к “деньгам Януковича”

КИЕВ. 10 января. УНН. Беглый народный депутат Украины Александр Онищенко намерен через суд компенсировать моральный ущерб у телеканала Al Jazeera за информацию с привязкой его к 1,5 млрд дол. “денег Януковича”. Об этом он написал на своей странице Facebook, передает УНН.

“Первое. К деньгам Януковича не имею никакого отношения. В сотый раз об этом заявляю. Второе. К правам на деньги Янковича, принадлежащие якобы Курченко отношения также не имею. НАБУ приклеивает эти деньги к моему делу — в борьбе с ГПУ за право отчитываться по большим суммам. Что имею? Судебный иск на компанию Al Jazeera на 20 млн долларов — за лживую информацию поданную в сюжете и мне нанесение репутационного ущерба”, — написал Онищеко.

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Напомним, известное издание Al Jazeera обнародовало данные о схеме, по которой, как отмечается, окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича удалось вывести из государства 1,5 млрд долл. 

Источник: УНН
Теги: суд, Янукович, деньги, Александр Онищенко
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