Полиция: в результате взрыва в помещении ГФС в Черновцах пострадали два человека

КИЕВ. 10 января. УНН. В результате взрыва в помещении главного управления ГФС в Черновицкой области пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области, передает УНН.

"По предварительной информации, пострадали два человека. Пострадавшие госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 15 часов в полицию поступило сообщение о взрыве на третьем этаже областного управления ГФС на улице Героев Майдана в Черновцах.

На место происшествия сразу выехали следственно-оперативные группы Шевченковского отделения полиции, Главного управления Нацполиции области, работники взрывотехнического отдела и кинологической службы полиции. Из здания были эвакуированы работники и посетителей учреждения.

В настоящее время проводятся первоочередные поисково-следственные действия, правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва.

Как сообщал УНН, 10 января в Черновцах в помещении ГФС прогремел взрыв. Сначала сообщалось об одном пострадавшем.