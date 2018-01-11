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В Апелляционном суде Киева нет жалобы на приговор Крысину

В Апелляционном суде Киева нет жалобы на приговор Крысину

КИЕВ. 10 января. УНН. В Апелляционный суд Киева не поступало от Генеральной прокуратуры Украины жалобы на приговор Юрию Крысину, который осужден к условному сроку заключения по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия во время Евромайдана в феврале 2014 году. Об этом сообщили УНН в Апелляционном суде.

"В электронной системе информации о поступлении апелляционной жалобы на приговор Крысину нет", - отметили в суде.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины 28 декабря 2017 года внесла апелляционную жалобу на приговор суда относительно условного срока подозреваемого в убийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрия Крысина.

Крысин был приговорен к 4 годам заключения с двухлетним испытательным сроком.

Источник: УНН
Теги: суд, ГПУ, убийство, приговор, жалоба
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