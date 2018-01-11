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В гараже винничанина нашли почти 1,4 тыс. литров фальсифицированного алкоголя

В гараже винничанина нашли почти 1,4 тыс. литров фальсифицированного алкоголя

КИЕВ. 10 января. УНН. Правоохранители Винницкой области изъяли из гаражного помещения и автомобиля винничанина алкогольные напитки с признаками подделки общим объемом более 1 тыс. 350 литров. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Винницкой области, передает УНН.

Отмечается, что злоумышленники маркировали алкогольные напитки под общеизвестные иностранные бренды.

Процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.204, ч.2 ст.190 УК Украины (незаконное хранение подакцизных товаров) осуществляет прокуратура Винницкой области.

"Сейчас по согласованию с прокуратурой Винницкой области в суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятые транспортное средство и имущество. Назначаются экспертизы", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, по словам сопредседателя общественной инициативы "Правое дело" Дмитрия Снегирева, к зимним праздникам производство суррогатного алкоголя растет на треть. Поэтому эксперт призвал украинцев быть сейчас особенно бдительными при выборе алкоголя.

Как сообщал УНН, бутылка качественной украинской водки стоит сегодня около 90-100 грн.

Источник: УНН
Теги: алкоголь, Винницкая область, фальсификат
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