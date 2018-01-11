С начала суток боевики 4 раза обстреляли позиции сил АТО

КИЕВ. 10 января. УНН. С начала суток боевики 4 раза обстреляли позиции сил антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"В целом, с начала суток, русско-оккупационные войска провели 4 прицельные обстрелы позиций сил АТО. В одном случае наши военнослужащие были вынуждены подавлять огневую активность захватчиков из оружия запрещенного минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

Так, на Луганском направлении боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Светлодарской дуги. В частности, более 30 мин калибра 120-мм и 82-мм враг выпустил по защитниках Новолуганского. Также вокруг этого населенного пункта боевики активно применяли автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Неоднократно, в светлое время суток, оккупанты с 82-мм минометов и пулеметов вели огонь по бойцам ВСУ под Луганским.

На Донецком направлении враг из гранатометов обстрелял опорные пункты украинских военных неподалеку Верхнеторецкого.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции не погиб ни один украинский военный, однако двое украинских бойцов получили ранения.