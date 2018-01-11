Киев назвали самым дешевым городом для путешествий

КИЕВ. 10 января. УНН. В рейтинге британской туристической компании Hoppa под названием "100 направлений для отдыха 2018 года: от дорогих к самым дешевым", украинская столица оказалась на первом месте среди самых дешевых, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Звание самого дорогого города получил Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США. Исследование оценило 100 направлений, взяв за основу суммы, которые туристы в среднем тратят в городе за сутки.

В Нью-Йорке эта сумма составляет 346,05 фунтов стерлингов (469 долларов США) - почти на 300 фунтов (406 долларов США) больше, чем будет стоить вам день в Киеве, который исследователи оценивают в 64,79 фунтов (86 долларов).

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Главную роль в распределении мест в рейтинге сыграла стоимость жилья, обеда в ресторане и в "забегаловке". Так, из заявленных ста городов поесть в Киеве оказалось дешевле чем где либо, отмечают исследователи. В то же время, по стоимости жилья столица занимает 5 место среди бюджетных вариантов.

В топ-10 самых бюджетных попали:

10. Хошимин, Вьетнам - около 90 фунтов стерлингов;

9. София, Болгария - 88 фунтов стерлингов;

8. Куала-Лумпур, Малайзия - 88 фунтов стерлингов;

7. Джакарта, Индонезия - 85 фунтов стерлингов;

6. Бухарест, Румыния - 84 фунта стерлингов;

5. Каир, Египет - 79 фунтов стерлингов;

4. Сиемреап, Камбоджа - 79 фунтов стерлингов;

3. Манила, Филиппины - 70 фунтов стерлингов;

2. Анталия, Турция - 70 фунтов стерлингов;

1. Киев, Украина - 65 фунтов стерлингов.

В прошлом году самым дешевым городом была названа столица Болгарии София.