В Белом доме заявили, что Трамп открыт для переговоров с КНДР

КИЕВ. 10 января. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов к переговорам с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает AFP, передает УНН.

"Трамп открыт для переговоров между США и Северной Кореей", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось, что в США поздравили сближение Южной Кореи и КНДР, однако предостерегли от излишней любезности в отношении Пхеньяна.