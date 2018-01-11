Регистрация | Вход |
USD: 28,33 0,1256  EUR: 33,97 0,3198 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 11 января 2018 06:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперт оценил действенность санкций СБУ относительно пророссийского бизнеса
Эксперт оценил действенность санкций СБУ относительно пророссийского бизнеса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Белом доме заявили, что Трамп открыт для переговоров с КНДР

В Белом доме заявили, что Трамп открыт для переговоров с КНДР

КИЕВ. 10 января. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов к переговорам с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает AFP, передает УНН.

"Трамп открыт для переговоров между США и Северной Кореей", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Южной Кореи готов к встрече с Ким Чен Ыном

Напомним, ранее сообщалось, что в США поздравили сближение Южной Кореи и КНДР, однако предостерегли от излишней любезности в отношении Пхеньяна.

Источник: УНН
Теги: США, КНДР, переговоры, Дональд Трамп
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.