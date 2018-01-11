Новости: Политика
Среда, 10 января 2018, 19:17 • Дарья Чабанова
В Белом доме заявили, что Трамп открыт для переговоров с КНДР
КИЕВ. 10 января. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп готов к переговорам с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает AFP, передает УНН.
"Трамп открыт для переговоров между США и Северной Кореей", - говорится в сообщении.
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Напомним, ранее сообщалось, что в США поздравили сближение Южной Кореи и КНДР, однако предостерегли от излишней любезности в отношении Пхеньяна.
Источник: УНН
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