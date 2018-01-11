За незаконные махинации с продуктами питания для колоний в Одесской области будут судить должностных лиц

ОДЕССА-КИЕВ. 10 января. УНН. Военной прокуратурой Южного региона Украины завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц Южного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний и пробации Министерства юстиции за махинации с продуктами питания для колоний. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона.

"Следствием установлено, что за заключение договоров на поставку продуктов питания в исправительные учреждения Одесской области начальник управления материально-технического обеспечения и главный специалист отдела вещевого и продовольственного обеспечения указанного управления Министерства юстиции требовали от гражданина 50% от чистой прибыли с каждого договора. Всего злоумышленники получили взятки на общую сумму почти 18 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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Учитывая полученные в ходе осуществления досудебного расследования доказательства, что в полной мере доказывают вину должностных лиц, задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Теперь за совершенное преступление им грозит до 10 лет лишения свободы.

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Напомним, 5 октября прошлого года указанные лица были задержаны при получении неправомерной выгоды.