Нападающий сборной Украины заключил новый контракт с ФК "Ворскла"

КИЕВ. 10 января. УНН. Нападающий сборной Украины и полтавской "Ворсклы" Юрий Коломоец на новых условиях продолжит выступления в команде, сообщает УНН со ссылкой на сайт полтавчан.

Стороны решили пролонгировать отношения с "бело-зелеными" до конца 2019-го года.

"Не скрою, что условия моего контракта действительно стали лучше, за что я благодарен руководству клуба. Я несказанно счастлив продолжить свои выступления за команду. У нас действительно замечательный коллектив, все ребята всегда горой друг за друга в жизни и на поле. За счет этого и достигаем тех результатов, которые хочет видеть требовательный болельщик", - отметил Коломоец.

Стоит отметить, что в первой части сезона 2017/2018 Коломоец принял участие в 22 поединках своей команды, отметившись семью забитыми голами и сделав четыре ассиста.

Добавим, что нападающий дебютировал за сборную Украины 10 ноября в победной игре против Словакии (2:1) на "Арене Львов".

Напомним, "Ворскла" огласила список спарринг-партнеров на сборах в Турции.