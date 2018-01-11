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Суд отказал "дочке" Siemens приостановить рассмотрение иска по "крымским турбинам"

Суд отказал "дочке" Siemens приостановить рассмотрение иска по "крымским турбинам"

КИЕВ. 10 января. УНН. Арбитражный суд Москвы отказал "дочке" немецкого концерна Siemens в приостановке иска к структурам "Ростеха" по "крымским турбинам". Об этом сообщает РИА "Новости", передает УНН.

"Ходатайство… о приостановлении производства оставить без удовлетворения", — сказала судья Аюна Цыдыпова.

На заседании представитель истца попросил приостановить рассмотрение иска.

"Полагаем, что рассмотрение данного дела невозможно до вступления в законную силу судебного акта по иску Siemens …, просим приостановить производство по делу", — сказал представитель "дочки" Siemens.

Напомним, ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы в процессе дочерней компании немецкого концерна Siemens против структур корпорации "Ростех" - ОАО и ООО "Технопромэкспорт" не нашел доказательств обмана при заключении контракта на поставку газовых турбин. 

Источник: УНН
Теги: суд, РФ, Крым, иск
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