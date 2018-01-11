Суд отказал "дочке" Siemens приостановить рассмотрение иска по "крымским турбинам"

КИЕВ. 10 января. УНН. Арбитражный суд Москвы отказал "дочке" немецкого концерна Siemens в приостановке иска к структурам "Ростеха" по "крымским турбинам". Об этом сообщает РИА "Новости", передает УНН.

"Ходатайство… о приостановлении производства оставить без удовлетворения", — сказала судья Аюна Цыдыпова.

На заседании представитель истца попросил приостановить рассмотрение иска.

"Полагаем, что рассмотрение данного дела невозможно до вступления в законную силу судебного акта по иску Siemens …, просим приостановить производство по делу", — сказал представитель "дочки" Siemens.

Напомним, ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы в процессе дочерней компании немецкого концерна Siemens против структур корпорации "Ростех" - ОАО и ООО "Технопромэкспорт" не нашел доказательств обмана при заключении контракта на поставку газовых турбин.