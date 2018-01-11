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Биатлонист Прима попал в очковую зону дебютной гонки в Рупольдинге

Биатлонист Прима попал в очковую зону дебютной гонки в Рупольдинге

КИЕВ. 10 января. УНН. Индивидуальной мужской гонкой стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону в немецком городке Рупольдинг, передает УНН.

Из пяти украинских спортсменов только один сумел пробиться в очковую зону. Артем Прима имея по одному промаху на первых 2-х из 4-х огневых рубежей пришел к финишу 26-м +3:53,5 мин. В шаге от зачетной зоны оказался Дмитрий Подручный (1 + 0 + 1 + 1) +4:43,5 мин - 41-й. Артем Тищенко финишировал 49-м, Владимир Семаков 58-м, а Руслан Ткаленко 80-м с 107 спортсменов, которые принимали участие в гонках.

Относительно победителя, то им стал многократный триумфатор Кубков мира француз Мартен Фуркад (0 + 0 + 0 + 1), который в 1:01 мин обогнал серебряного призера чеха Онджея Моравица (0). От Моравица на 5,3 с отстал обладатель "бронзы" норвежец Йоханнес Бё (0 + 0 + 0 + 1).

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Отметим, что Фуркад завоевал свою 5-ю победу в сезоне и установил абсолютный рекорд по подиумам подряд (14).

Добавим также, завтра зрителей в Рупольдинге ожидает женская индивидуальная гонка.

 

Источник: УНН
Теги: биатлон
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