Главный водный Оскар Европы получил переселенец из Станицы Луганской

КИЕВ. 10 января. УНН. Главный водный Оскар Европы с работой "Тиса - ты сама жизнь" получил переселенец из Станицы Луганской Денис Савченко. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины, передает УНН.

"Счастлив, что главный водный Оскар Европы за Украиной. Его получил 17-летний переселенец из Станицы Луганской Денис Савченко. Его работа "Тиса - ты сама жизнь" по результатам интернет-голосования набрала наибольшее количество голосов. Это первая победа Украины в конкурсе, который организован Международной Комиссией по защите Дуная (ICPDR) и уже 11 лет подряд объединяет тысячи детей из 14-х стран Европы по всему бассейну Дуная", - заявил министр экологии Украины Остап Семерак.

Напомним, Украина заняла 20 место в рейтинге климатической политики 2017 года по показателю Climate Change Performance Index.