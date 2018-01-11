Опубликовано тизер украинского фантастического фильма "Фокстер&Макс"

КИЕВ. 10 января. УНН. Опубликовано тизер украинского фантастического фильма о приключениях маленького мальчика и собаки "Фокстер&Макс". Ролик опубликован на официальной странице фильма на YouTube, передает УНН.

"Киев - не Готэм. Но теперь у нас также есть свой супергерой", - говорится в подписи к фильму.

Так, сюжет фильма вращается вокруг мальчика Макса, который нано-красками нарисовал граффити собаки-супергероя Фокстера и рисунок ожил.

Режиссер фильма - Анатолий Матешко. Картина выйдет на экраны осенью 2018 года.

Напомним, английский футболист Дэвид Бекхэм использовал песню украинской группы "ДахаБраха" в ролике собственного бренда.