Регистрация | Вход |
USD: 28,33 0,1256  EUR: 33,97 0,3198 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 11 января 2018 06:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперт оценил действенность санкций СБУ относительно пророссийского бизнеса
Эксперт оценил действенность санкций СБУ относительно пророссийского бизнеса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Киевляне хотят ездить быстрее основными магистралями столицы - петиция

Киевляне хотят ездить быстрее основными магистралями столицы - петиция

КИЕВ. 10 января. УНН. Киевляне призвали местную разрешить движение по основным магистралям столицы со скоростью, выше 50 км / ч. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета, передает УНН.

"С 1го января 2018 в населенных пунктах максимальная скорость на дорогах ограничена 50 км/ч. Данное ограничение может быть актуальным для достаточно узких и спокойных улиц центра города, на которых много наземных пешеходных переходов, светофоров и тому подобное.

В то же время, в городе имеется достаточно большое количество широких дорог, часто разделены отбойниками, которые не содержат перекрестков, светофоров, наземных пешеходних переходов, для которых это ограничение становится неэффективным и бессмысленным. В частности: ул. Победы, ул. О. Телиги, просп. М. Бажана, Столичное и Надднепрянское шоссе, Большая Окружная дорога и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В соцсетях отреагировали на лимит в 50 км / ч в городе

С целью приведения скоростного режима в городе до актуального состояния просим в кратчайшие сроки разрешить на таких движение с более высокой скоростью (для каждого случая это значение может быть определено отдельно, в зависимости от состояния и особенностей дороги) и обозначить это путем установления соответствующих дорожных знаков", - говорится в тексте петиции.

Петиция была зарегистрирована 6 января 2017 и собрала пока 6 тыс. 475 подписей. В случае если петиция наберет 10 тыс. подписей, документ рассмотрит Киевсовет.

Напомним, киевляне призвали мэра запустить скоростной трамвай в городе под землей.

Источник: УНН
Теги: Киевсовет, ограничение, петиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.