Киевляне хотят ездить быстрее основными магистралями столицы - петиция

КИЕВ. 10 января. УНН. Киевляне призвали местную разрешить движение по основным магистралям столицы со скоростью, выше 50 км / ч. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета, передает УНН.

"С 1го января 2018 в населенных пунктах максимальная скорость на дорогах ограничена 50 км/ч. Данное ограничение может быть актуальным для достаточно узких и спокойных улиц центра города, на которых много наземных пешеходных переходов, светофоров и тому подобное.

В то же время, в городе имеется достаточно большое количество широких дорог, часто разделены отбойниками, которые не содержат перекрестков, светофоров, наземных пешеходних переходов, для которых это ограничение становится неэффективным и бессмысленным. В частности: ул. Победы, ул. О. Телиги, просп. М. Бажана, Столичное и Надднепрянское шоссе, Большая Окружная дорога и другие.

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С целью приведения скоростного режима в городе до актуального состояния просим в кратчайшие сроки разрешить на таких движение с более высокой скоростью (для каждого случая это значение может быть определено отдельно, в зависимости от состояния и особенностей дороги) и обозначить это путем установления соответствующих дорожных знаков", - говорится в тексте петиции.

Петиция была зарегистрирована 6 января 2017 и собрала пока 6 тыс. 475 подписей. В случае если петиция наберет 10 тыс. подписей, документ рассмотрит Киевсовет.

Напомним, киевляне призвали мэра запустить скоростной трамвай в городе под землей.