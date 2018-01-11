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Украина собирается запустить первую солнечную электростанцию ​​на территории ЧАЭС

Украина собирается запустить первую солнечную электростанцию ​​на территории ЧАЭС

КИЕВ. 10 января. УНН. Свою первую солнечную электростанцию ​​Украина готовится запустить на территории Чернобыльской АЭС. Об этом пишет AFP, передает УНН.

По информации издания, новая электростанция мощностью 1 мегаватт размещена всего лишь в 100 метрах от нового "саркофага".

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Председатель украинского-немецкой компании Solar Chernobyl Евгений Варягин сообщил AFP, что "эта солнечная электростанция может удовлетворить потребности поселка среднего размера или около 2000 квартир".

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Установка, по его словам, должна заработать в течение нескольких недель.

Издание отмечает, что компания потратила миллион евро на установку 3800 фотоэлектрических панелей, размещенных на площади 1,6 гектара, и надеется, что инвестиции окупятся в течение семи лет.

Источник: УНН
Теги: Украина, ЧАЭС
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