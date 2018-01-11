Украина собирается запустить первую солнечную электростанцию на территории ЧАЭС
КИЕВ. 10 января. УНН. Свою первую солнечную электростанцию Украина готовится запустить на территории Чернобыльской АЭС. Об этом пишет AFP, передает УНН.
По информации издания, новая электростанция мощностью 1 мегаватт размещена всего лишь в 100 метрах от нового "саркофага".
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Председатель украинского-немецкой компании Solar Chernobyl Евгений Варягин сообщил AFP, что "эта солнечная электростанция может удовлетворить потребности поселка среднего размера или около 2000 квартир".
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Установка, по его словам, должна заработать в течение нескольких недель.
Издание отмечает, что компания потратила миллион евро на установку 3800 фотоэлектрических панелей, размещенных на площади 1,6 гектара, и надеется, что инвестиции окупятся в течение семи лет.