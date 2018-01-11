Порошенко встретился с представителями Украины в ТКГ

КИЕВ. 10 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел рабочую встречу с представителями трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и рабочих подгрупп от Украины в Минске. Об этом в своем Facebook заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает УНН.

“Президент Украины провел рабочую встречу с представителями ТКГ и рабочих подгрупп от Украины в Минске. Тщательно проанализировали нашу работу в 2017 сверили часы по задач на 2018”, — говорится в сообщении.

В частности, ключевыми задачами на 2018 год, по словам вице-спикера, являются: первоочередное выполнение безопасности и гуманитарного блока, требование соблюдения тишины, прочный мир, освобождение всех незаконно удерживаемых, активизация работы по поиску пропавших без вести, требование открытия КПВВ “Золотое”, отвода тяжелого оружия от линии соприкосновения.

“Также украинская сторона и в дальнейшем будет настаивать на создании группы по границе, которая имеет уже сейчас обсуждать вопрос возвращения нашего контроля над украино-российской границей, и уже сейчас на границе имеет беспрепятственно работать миссия СММ ОБСЕ. Это мы будем требовать в Минске снова и снова”, — отметила И.Геращенко.

Как свстрообщал УНН, следствием выхода РФ из состава СЦКК стало увеличение боевиками обстрелов в Донбассе.