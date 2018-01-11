Омелян рассказал сколько потратят на ремонт дорог в 2018 году

КИЕВ. 10 января. УНН. В 2018 году Дорожный фонд будет составлять 32 млрд грн, с учетом дополнительного финансирования на дороги будет потрачено 45-47 млрд грн. Об этом в эфире “5 канала” заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает УНН.

“Гарантировано в текущем году мы имеем 32 миллиарда гривен Дорожный фонд. Плюс прямое дополнительное финансирование из бюджета. В общем — это 45-47 миллиардов будет потрачено только в 2018 году”, — сказал Омелян.

Кроме того, он отметил, что это есть “огромным шагом вперед для страны, но этого не достаточно для того, чтобы быстро делать ремонт”.

Как сообщал УНН, Зубко рассказал, как будут наполняться местные бюджеты в 2018 году.