В Киеве авто врезалось в столб: водитель в реанимации

КИЕВ. 11 января. УНН. В столице на Соломенской площади автомобиль врезался в столб. В результате ДТП водитель оказался в реанимации, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

“Водитель автомобиля Daewoo Nexia двигался на большой скорости по ул. В Липкивского в направлении Соломенской площади, не справился с управлением на обледеневшей дороге, „вылетел“ с проезжей части и врезался в электроопору”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что после аварии мужчину в очень тяжелом состоянии госпитализировали.

Также сообщается о серьезных механических повреждениях самого автомобиля.

Сейчас на месте работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа и ГСЧС.

Как сообщал УНН, во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием военных.