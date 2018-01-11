В Киеве авто врезалось в столб: водитель в реанимации
КИЕВ. 11 января. УНН. В столице на Соломенской площади автомобиль врезался в столб. В результате ДТП водитель оказался в реанимации, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“Водитель автомобиля Daewoo Nexia двигался на большой скорости по ул. В Липкивского в направлении Соломенской площади, не справился с управлением на обледеневшей дороге, „вылетел“ с проезжей части и врезался в электроопору”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что после аварии мужчину в очень тяжелом состоянии госпитализировали.
Также сообщается о серьезных механических повреждениях самого автомобиля.
Сейчас на месте работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа и ГСЧС.
Как сообщал УНН, во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием военных.