Регистрация | Вход |
USD: 28,33 0,1256  EUR: 33,97 0,3198 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 11 января 2018 06:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперт оценил действенность санкций СБУ относительно пророссийского бизнеса
Эксперт оценил действенность санкций СБУ относительно пророссийского бизнеса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Киеве авто врезалось в столб: водитель в реанимации

В Киеве авто врезалось в столб: водитель в реанимации

КИЕВ. 11 января. УНН. В столице на Соломенской площади автомобиль врезался в столб. В результате ДТП водитель оказался в реанимации, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.

“Водитель автомобиля Daewoo Nexia двигался на большой скорости по ул. В Липкивского в направлении Соломенской площади, не справился с управлением на обледеневшей дороге, „вылетел“ с проезжей части и врезался в электроопору”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что после аварии мужчину в очень тяжелом состоянии госпитализировали.

Также сообщается о серьезных механических повреждениях самого автомобиля.

Сейчас на месте работают патрульная полиция, следственно-оперативная группа и ГСЧС.

Как сообщал УНН, во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием военных.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, авто
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.