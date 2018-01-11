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Фьюри подал заявку на получение боксерской лицензии

Фьюри подал заявку на получение боксерской лицензии

КИЕВ. 11 января. УНН. Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по четырем главным версиям британец Тайсон Фьюри заявил о сделанном запросе на получение боксерской лицензии, информирует УНН со ссылкой на Twitter британского бойца.

“Сегодня я подал заявку на получение боксерской лицензии и буду защищать свой титул по версии журнала Ring в апреле. Не могу дождаться возвращения на ринг”, — говорится в сообщении Фьюри.

Заметим, что главный редактор The Ring заявлял о необходимости проведения боя Фьюри в ближайшее время. В противном случае его лишат чемпионского титула.

Добавим также, что последним официальным боем Фьюри было противостояние с Владимиром Кличко, который прошел в ноябре 2015 года.

Напомним, что Фьюри бросил вызов украинскому чемпиону Василию Ломаченко.

Источник: УНН
Теги: бокс
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