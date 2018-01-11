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В Польше пассажирский самолет совершил аварийную посадку

В Польше пассажирский самолет совершил аварийную посадку

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена вечером 10 января аварийную посадку совершил пассажирский самолет, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

“В варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена вечером 10 января аварийно приземлился пассажирский самолет Bombardier Dash Q400 авиакомпании LOT, выполнявший внутренний рейс из Кракова”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что причиной инцидента стало то, что пилоты не смогли выпустить переднее шасси. Однако им удалось удержаться в пределах взлетно-посадочной полосы и избежать худших последствий. После приземления началась спасательная операция, а аэропорт Варшавы закрыт как минимум до 23:30 по местному времени (0.30 по киевском времени).

Также сообщается, что тогда на борту находились 59 пассажиров и четверо членов экипажа.

Как сообщал УНН, разработан первый в мире летающий спортивный автомобиль.

Источник: УНН
Теги: самолет, Польша, аэропорт, Варшава
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