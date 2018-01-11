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В НБУ объяснили, почему инфляция в 2017 году превысила прогнозируемую

В НБУ объяснили, почему инфляция в 2017 году превысила прогнозируемую

КИЕВ. 11 января. УНН. Украина переживает инфляцию предложения. Из-за ряда негативных факторов, растет себестоимость продукции. Об этом написал в Facebook глава Совета НБУ Богдан Данилишин, объясняя, почему фактическая потребительская инфляция превысила прогнозные и целевые значения, передает УНН.

“Украина все же переживает инфляцию предложения. Под влиянием износа основных производственных фондов, низкой эффективности и производительности труда, увеличения стоимости оборудования, сырья, полуфабрикатов, высоких процентных ставок по кредитам, растет себестоимость продукции. Из-за увеличения расходов производители вынуждены поднимать отпускные цены. Это транслируется в цены розничные”, - пояснил он.

То есть, по словам Данилишина, ключевым фактором динамики потребительских цен сейчас является увеличение себестоимости продукции.

Специалист напомнил, что по итогам 2016 года рост цен производителей составил 35,7%. Это привело к тому, что через 6-9 месяцев выросли потребительские цены. В 2017 году индекс цен производителей промышленной продукции ниже — 16,5%.

Данилишин также обратил внимание на то, что инфляция в Украине — явление многофакторное, которое имеет много составляющих. Причем, немонетарных факторов может быть больше.

“Например, тарифы национальных природных монополий и инфраструктурных монополистов влияют на уровень цен в нашей стране. Влияет на цены и стоимость энергоресурсов, которые мы преимущественно импортируем. Сильное влияние на рост потребительских цен имеют факторы, которые не подконтрольны НБУ. Среди них, вместе с отменой регулирования цен на продукты питания — рост административно регулируемых тарифов на услуги ЖКХ, увеличение цен производителей промышленной и сельскохозяйственной продукции. Для снижения инфляции Нацбанк вынужден повышать учетную ставку, но в период выхода экономики из кризиса это может привести к росту стоимости кредитов и уменьшению объемов кредитования экономики”, — добавил глава Совета НБУ.

Напомним, по итогам 2017года  показатель инфляции достиг 13,7%.

Источник: УНН
Теги: инфляция, НБУ, цены, рост
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