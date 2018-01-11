В Киеве зафиксировали уже 66 случаев заболевания корью

КИЕВ. 11 января. УНН. В столице уже зафиксировали 66 случаев заболевания корью. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По ее словам, по состоянию на 10:00 11 января в столице зафиксировано 66 случаев заболевания корью, из них 54 - дети.

В.Гинзбург также рассказала, что Департамент здравоохранения предпринял ряд мер, которые будут внедряться в период повышенной заболеваемости корью.

"Уже сегодня начальники районных управлений здравоохранения получили указание рассмотреть возможность организации ежедневной работы кабинетов прививок, в том числе и в выходные дни. Также проводится работа по пересмотру имеющихся временных противопоказаний к прививке среди киевлян и уточнения прививочного статуса детей", - сообщила директор департамента.

По ее словам, специалисты постоянно будут контролировать состояние заболеваемости корью, наличие прививки против кори и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

Напомним, по состоянию на 10 января был зафиксирован 61 случай заболевания, из них у детей 49.

Как сообщал УНН, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в Украине нет эпидемии кори.