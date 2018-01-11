Спасатели возобновили поиски уцелевших после столкновения судов у берегов Китая

КИЕВ. 11 января. УНН. Лодки спасательных бригад в четверг возобновили в водах Восточно-Китайского моря поиск уцелевших из иранского нефтяного танкера "Sanchi", который столкнулся с грузовым кораблем и взорвался в субботу. Об этом изданию Reuters рассказали в китайском правительстве, передает УНН.

Риск взрыва на судне и его затопление из-за разлива нефти до сих пор существует, в то время как огонь не утихает пятый день подряд, сообщили в Министерстве транспорта Китая в четверг. Из-за взрыва, произошедшего на танкере в среду, спасательные работы пришлось временно остановить.

"Пролитая нефть, покрывающая корпус корабля и его окружающие воды, все еще горит, из-за чего на Sanchi все еще существует опасность взрыва и потопления", - говорится в заявлении ведомства.

Министерством транспорта было направлено 12 спасательных кораблей на поиски 31 члена экипажа танкера и тушения огня. Одно тело, которое, вероятно, принадлежит одному из членов экипажа, было изъято из воды на этой неделе.

"Загрязненный воздух в результате пожара и плохой погоды усилил трудности в спасательных работах", - сказали в министерстве.

Танкер, принадлежащий крупнейшему перевозчику нефти в Иране "National Iranian Taner Co", в субботу врезался в судно "CF Crystal", которое везло зерно в США.

Причина столкновения и повреждения танкера не определена. "CF Crystal" находится под следствием по прибытии в порт Чжоушань в среду. Моряков "CF Crystal" спасло китайское рыболовецкое судно, которое проходило мимо в ночь инцидента.

Как сообщал УНН, 7 января в Иране подтвердили, что 32 члена экипажа пропали без вести в результате столкновения двух судов у восточного побережья Китая.

Напомним, 6 января в 20:00 возле устья реки Янцзы панамский нефтяной танкер Sanchi столкнулся с гонконгским сухогрузом CF CRYSTAL у восточного побережья Китая.