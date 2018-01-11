Суд оставил под стражей человека, который захватил заложников в Харькове

ХАРЬКОВ-КИЕВ. 11 января. УНН. Апелляционный суд Харькова отклонил жалобу защитника Владимира Безуха, который 30 декабря захватил заложников в харьковском отделении "Укрпочты", и решил оставить его под стражей без возможности внесения залога, передает корреспондент УНН.

Защитник настаивала на любой другой мере пресечения, ведь по ее словам, бежать он не планирует, опасности не несет и не будет давить на свидетелей.

На суде допросили и мать В.Безуха, которая в очередной раз рассказала, что у ее сына психические проблемы с детства.

"До 18 лет, ну дело в том, что он закончил всего 4 класса, и школа отказалась от него и поставили на учет в детскую психо-неврологическую, да. Он стоял на учете, в армию его не взяли", - рассказала мать харьковского "террориста" Мария Безух.

Как сообщила спикер прокуратуры области Вита Дубовик, сегодня прокуроры подали в киевский райсуда ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить, есть ли у В.Безуха действительно проблемы с психикой. Обвинение настаивает на стационарном обследовании.

"Сегодня в суд процессуальные руководители в уголовном производстве сдали ходатайство о назначении судебно-медицинской экспертизы. Мы настаиваем на том, чтобы она была проведена в условиях стационара. К сожалению, в настоящее время в Харькове такие экспертизы не проводятся, поэтому скорее всего экспертизы будут проводить в Днепре", - заявила она.

Напомним, 30 декабря мужчина захватил в Харькове отделения "Укрпочты" и взял в заложники 9 человек, из них двое детей.

Как сообщал УНН, 31 декабря Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Владимира Безуха.