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Обвинение заключение подозреваемому в шпионаже в Украине белорусу ожидается до 25 января

Обвинение заключение подозреваемому в шпионаже в Украине белорусу ожидается до 25 января

КИЕВ. 11 января. УНН. Белорусу Юрию Политике, подозреваемому в шпионаже в Украине, объявят обвинительное заключение до 25 января. Об этом сказал старший советник, консул посольства Беларуси в Украине Сергей Бобов, передает УНН со ссылкой на БелаПАН.

"Вчера мы с ним встречались. Заседание было процессуального характера, ему определили предельные сроки, когда он должен ознакомиться с делом - до 18 января. Ожидаем, что обвинительное заключение будет ему объявлено до 25 января", — сказал С.Бобов.

По его словам, жалоб на условия содержания у Ю.Политики нет. Подозреваемый находится в следственном изоляторе в Чернигове уже седьмой месяц.

Напомним, Юрий Политика был задержан 16 июня 2017 года Службой безопасности Украины в пункте пропуска "Новые Ярыловичи". Белорус подозревается в совершении преступления по ч. 1 ст. 114 УК Украины (шпионаж). 

По сообщению Генеральной прокуратуры Беларуси, Минск получил просьбу из управления Службы безопасности Украины в Черниговской области об оказании правовой помощи по этому уголовному делу.

Напомним, досудебное следствие в деле украинского журналиста, задержанного в Беларуси, подходит к завершению.

Источник: УНН
Теги: Беларусь, шпионаж
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