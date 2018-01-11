Фиктивные тендеры в Запорожье: суд рассмотрит жалобу на меру пресечения заместителю мэра 15 января

КИЕВ. 11 января. УНН. Апелляционный суд Харьковской области перенес на 15 января рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры Харьковской области, представленной на постановление следственного судьи Червонозаводского районного суда Харькова об избрании меры пресечения в виде залога подозреваемому заместителю Запорожского городского головы Анатолию Пустоварову. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает УНН.

"Причиной объявления в судебном заседании перерыва коллегия судей отметила необходимость ознакомления в полном объеме с материалами дела, которые поступили в суд только 10 января 2018 года и имеют большой объем. При таких обстоятельствах в судебном заседании объявлен перерыв. Следующее судебное заседание состоится в 16.45 15 января 2018 года", - говорится в сообщении.

Напоминаем, постановлением следственного судьи Червонозаводского районного суда г. Харькова от 29 декабря 2017 года к Пустоварову применена мера пресечения в виде залога.

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Сотрудники харьковской прокуратуры задержали заместителя председателя Запорожского областного совета Анатолия Пустоварова.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что обыски у запорожских чиновников касались депутата облсовета и его брата, которые из-за влияния на должностных лиц организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка (2,7 млн грн) и школьные спортплощадки (84 млн грн) с заранее определенным победителем.

Также прокуратура Харьковской области обнародовала аудио- и видеоматериалы в уголовном производстве в отношении заместителя председателя Запорожского областного совета, его брата и директора одного из коммунальных предприятий Мелитополя.