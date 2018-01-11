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Новости: Криминал
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Адвокат требовал 15 тыс. долл. от свидетеля в Виннице

Адвокат требовал 15 тыс. долл. от свидетеля в Виннице

КИЕВ. 11 января. УНН. Сотрудники СБУ задержали в Виннице адвоката, который требовал 15 тыс. долл. взятки от свидетеля в уголовном производстве. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

"Правоохранители установили, что адвокат требовал 15 тыс. долл. от свидетеля в уголовном производстве, открытом по ст. 307 (незаконное хранение наркотических веществ) Уголовного кодекса Украины, фигурантом которого был его подзащитный. В случае отказа платить деньги, злоумышленник угрожал через "связи" среди судейского корпуса изменить процессуальный статус мужчины на подозреваемого по этому делу", - говорится в сообщении.

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Сотрудники спецслужбы задержали адвоката согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в городе при получении всей суммы взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение незаконного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины.

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Решается вопрос о сообщени задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Источник: УНН
Теги: задержание, Винница, адвокаты
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