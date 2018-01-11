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Теннисистка Цуренко стала полуфиналисткой турнира в Хобарте

Теннисистка Цуренко стала полуфиналисткой турнира в Хобарте

КИЕВ. 11 января. УНН. Украинская теннисистка Леся Цуренко уверенно вышла в полуфинал турнира WTA "Hobart International", который проходит на территории Австралии, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В четвертьфинальном матче киевлянка, посеянная под пятым номером, разгромила белорусскую теннисистку Арину Соболенко - 6:1, 6:1.

Поединок длился 1 час и 1 минуту. На счету украинской теннисистки 7 эйсов и 2 двойные ошибки. Соболенко отличилась 2 подачами навылет.

Следующая противница нашей землячки определится в поединке между Михаэлой Бузарнеску из Румынии и американской теннисисткой Элисон Риск.

Добавим, что в прошлом году Цуренко дошла до полуфинала, но была вынуждена сняться с турнира из-за вирусной инфекции.

Как сообщал УНН, теннисист Долгополов завершил выступления на турнире в Сиднее.

Источник: УНН
Теги: тенис
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