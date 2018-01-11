Национализация банков: правительство утвердило механизм отбора независимых набсоветов
КИЕВ. 11 января. УНН. Кабинет Министров Украины утвердил механизм отбора независимых наблюдательных советов банков, которые национализируются. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 января, передает УНН.
В частности, Кабмин принял постановление, которое упорядочивает создание и функционирование наблюдательных советов банков в случае их капитализации государством или в случае вывода с рынка неплатежеспособного банка с участием государства.
Согласно документу, требование относительно начала проведения конкурсного отбора на должности независимых членов наблюдательного совета начинаются применяться к таким банкам через два года после обретения государством права собственности на акции банка (ранее был 1 год).
Также во время проведения конкурсного отбора комиссия сможет просматривать решение о допуске претендентов к конкурсу, если выяснится, что кандидат предоставил недостоверную информацию.
Кроме того, постановление предусматривает, что перечень документов, которые должны предоставить претенденты, может быть дополнен конкурсным предложением относительно стратегии развития или бизнес-плана банка.
Документ обновляет определенные нормы относительно государственных предприятий в целом. Он меняет срок конкурсного отбора с 30 календарных до 30 рабочих дней и предоставляет комиссии возможность продлить этот срок на 15 рабочих дней.
С целью подтверждения информации о соответствии кандидатов требованиям независимости конкурсная комиссия получает право делать запросы в предприятия, учреждения, организации всех форм собственности.
Напомним, по решению Европейского суда по правам человека по банку “Славянский” следует, что Национальный банк Украины незаконно ликвидировал 90 украинских банков.