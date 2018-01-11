Регистрация | Вход |
USD: 28,33 0,1256  EUR: 33,97 0,3198 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 11 января 2018 18:07
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Стали известны детали показаний Россошанского о том, как он встретил Ноздровскую в день убийства
Стали известны детали показаний Россошанского о том, как он встретил Ноздровскую в день убийства
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Национализация банков: правительство утвердило механизм отбора независимых набсоветов

Национализация банков: правительство утвердило механизм отбора независимых набсоветов

КИЕВ. 11 января. УНН. Кабинет Министров Украины утвердил механизм отбора независимых наблюдательных советов банков, которые национализируются. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 11 января, передает УНН.

В частности, Кабмин принял постановление, которое упорядочивает создание и функционирование наблюдательных советов банков в случае их капитализации государством или в случае вывода с рынка неплатежеспособного банка с участием государства.

Согласно документу, требование относительно начала проведения конкурсного отбора на должности независимых членов наблюдательного совета начинаются применяться к таким банкам через два года после обретения государством права собственности на акции банка (ранее был 1 год).

Также во время проведения конкурсного отбора комиссия сможет просматривать решение о допуске претендентов к конкурсу, если выяснится, что кандидат предоставил недостоверную информацию.

Кроме того, постановление предусматривает, что перечень документов, которые должны предоставить претенденты, может быть дополнен конкурсным предложением относительно стратегии развития или бизнес-плана банка.

Документ обновляет определенные нормы относительно государственных предприятий в целом. Он меняет срок конкурсного отбора с 30 календарных до 30 рабочих дней и предоставляет комиссии возможность продлить этот срок на 15 рабочих дней.

С целью подтверждения информации о соответствии кандидатов требованиям независимости конкурсная комиссия получает право делать запросы в предприятия, учреждения, организации всех форм собственности.

Напомним, по решению Европейского суда по правам человека по банку “Славянский” следует, что Национальный банк Украины незаконно ликвидировал 90 украинских банков.

Источник: УНН
Теги: банки, Кабмин, национализация
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.