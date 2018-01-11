Регистрация | Вход |
USD: 28,33 0,1256  EUR: 33,97 0,3198 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 11 января 2018 18:07
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Стали известны детали показаний Россошанского о том, как он встретил Ноздровскую в день убийства
Стали известны детали показаний Россошанского о том, как он встретил Ноздровскую в день убийства
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

У САП пока нет замечаний к законопроекту об Антикоррупционном суде

У САП пока нет замечаний к законопроекту об Антикоррупционном суде

КИЕВ. 11 января. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура предоставит свои предложения к законопроекту об Антикоррупционном суде после его принятия в первом чтении. Об этом во время брифинга заявил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко, передает корреспондент УНН.

"Мы с нетерпением ждем рассмотрения этого законопроекта об Антикоррупционном суде, и не хотелось бы, чтобы еще на год затянулась процедура отбора судей, а затем еще на год их назначение и поиск помещений. Могу сказать, что этот законопроект еще не принят в первом чтении - давайте за него сначала проголосуют депутаты, а потом мы предоставим свои предложения", - рассказал В.Кривенко.

Кроме того, он прокомментировал исчезновение нормы, согласно которой Антикоррупционный суд сможет рассматривать незаконное обогащение.

"Мне кажется, что это техническая ошибка - кто-то просто печатая проект закона пропустил эту норму", - резюмировал В.Кривенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент свой проект закона о Антикоррупционный суд.

Источник: УНН
Теги: парламент, Президент, Антикоррупционный суд, САП
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.