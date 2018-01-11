У САП пока нет замечаний к законопроекту об Антикоррупционном суде

КИЕВ. 11 января. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура предоставит свои предложения к законопроекту об Антикоррупционном суде после его принятия в первом чтении. Об этом во время брифинга заявил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко, передает корреспондент УНН.

"Мы с нетерпением ждем рассмотрения этого законопроекта об Антикоррупционном суде, и не хотелось бы, чтобы еще на год затянулась процедура отбора судей, а затем еще на год их назначение и поиск помещений. Могу сказать, что этот законопроект еще не принят в первом чтении - давайте за него сначала проголосуют депутаты, а потом мы предоставим свои предложения", - рассказал В.Кривенко.

Кроме того, он прокомментировал исчезновение нормы, согласно которой Антикоррупционный суд сможет рассматривать незаконное обогащение.

"Мне кажется, что это техническая ошибка - кто-то просто печатая проект закона пропустил эту норму", - резюмировал В.Кривенко.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент свой проект закона о Антикоррупционный суд.