Украина на 52% увеличила экспорт масличных культур

КИЕВ. 11 января. УНН. С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 3,5 млн тонн масличных культур, что на 1,2 млн тонн или (52%) больше, чем в прошлом году, передает УНН со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы.

“С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 3,5 млн тонн масличных культур, что на 1,2 млн тонн больше, чем в прошлом году. В 2016 году экспорт масличных на аналогичную дату составил 2,3 млн тонн”, - рассказали в службе.

Большую часть объема экспортируемых масличных культур составляет рапс — более 2 млн тонн. По сравнению с прошлогодними показателями, рост экспорта этой продукции превышает 1,1 млн тонн (в прошлом году на эту дату было экспортировано почти 0,88 млн тонн рапса).

Также в структуре экспорта — соя, которой в текущем маркетинговом году Украина поставила на рынки других стран 1,5 млн тонн, что практически не отличается от показателей прошлого года (2016 — 1,4 млн тонн).

Кроме того, отмечается, что на 30 ноября 2017 года экспорт зерновых культур составил 22,3 млн тонн. В частности, пшеницы — 11,5 млн тонн (в том числе продовольственной — более 6,3 млн тонн, фуражной — 5,2 млн тонн), ячменя — 3,7 млн тонн, кукурузы — 6,4 млн тонн.

При этом, за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано почти 24,6 тонн зерновых. Пшеницы — 12 млн тонн (в том числе продовольственной — 7,2 млн тонн и фуражной пшеницы почти 5 млн тонн), ячменя — 4,4 млн тонн, кукурузы — 7,7 млн тонн).

Напомним, за 11 месяцев 2017 года экспорт аграрной и пищевой продукции из Украины в ЕС превысил 5,2 млрд долл., что на 38,2% больше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.