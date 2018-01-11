Судьи по делу Штепы взяли самоотвод

КИЕВ. 11 января. УНН. Коллегия судей Ленинского районного суда Харькова, который рассматривает уголовное производство в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы, взяла самоотвод. Об этом УНН сообщил адвокат Штепы Александр Шадрин.

"Да, действительно, сегодня на заседании судьи взяли самоотвод. Сейчас определяется новый состав коллегии", - сказал адвокат.

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По его словам, самоотвод судей связан, якобы, с открытым по отношению к ним органами прокуратуры производства за вынесение заведомо неправомерного решения.

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"Чтобы судей не обвинили в предвзятости, они совершили такой шаг", - отметил Шадрин.

Напомним, что Штепу задержали в июле 2014 года. На суде она объясняла, что призвала президента России войти в Славянск под угрозой боевиков, которые удерживали ее в плену, а интервью для российских изданий давала "под дулом автомата".