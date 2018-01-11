Регистрация | Вход |
USD: 28,33 0,1256  EUR: 33,97 0,3198 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 11 января 2018 18:07
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Стали известны детали показаний Россошанского о том, как он встретил Ноздровскую в день убийства
Стали известны детали показаний Россошанского о том, как он встретил Ноздровскую в день убийства
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Судьи по делу Штепы взяли самоотвод

Судьи по делу Штепы взяли самоотвод

КИЕВ. 11 января. УНН. Коллегия судей Ленинского районного суда Харькова, который рассматривает уголовное производство в отношении экс-мэра Славянска Нели Штепы, взяла самоотвод. Об этом УНН сообщил адвокат Штепы Александр Шадрин.

"Да, действительно, сегодня на заседании судьи взяли самоотвод. Сейчас определяется новый состав коллегии", - сказал адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заседание по делу Штепы отменили из-за того, что судья ушел в декрет

По его словам, самоотвод судей связан, якобы, с открытым по отношению к ним органами прокуратуры производства за вынесение заведомо неправомерного решения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСП освободил пятого судью, который рассматривал дело Штепы

"Чтобы судей не обвинили в предвзятости, они совершили такой шаг", - отметил Шадрин.

Напомним, что Штепу задержали в июле 2014 года. На суде она объясняла, что призвала президента России войти в Славянск под угрозой боевиков, которые удерживали ее в плену, а интервью для российских изданий давала "под дулом автомата".

Источник: УНН
Теги: суд, адвокаты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.