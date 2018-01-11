Экологи устанавливают причину массовой гибели диких птиц в Херсонской области

КИЕВ. 11 января. УНН. Экологи отобрали пробы воды в местах в Херсонской области, где была обнаружена массовая гибель диких птиц. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины, передает УНН.

“В Херсонской области в Каланчацком районе зафиксировали массовый мор диких птиц Черного моря. Представители Государственной экологической инспекции в Херсонской области выехали на место происшествия и отобрали пробы воды в районе местных населенных пунктов”, — сказано в сообщении.

Результаты анализа будут готовы через несколько дней.

При этом специалисты не исключают версию, что птицы могли погибнуть на территории соседнего Крымского полуострова.

Первые сообщения об обнаружении большого количества погибших диких птиц в Херсонской области, преимущественно лысухи, начали поступать 7 января.

Специалисты ветеринарной медицины взяли пробы биоматериала птиц и направили их на исследование на инфекции списка А Международного эпизоотического бюро (высокопатогенным гриппом А и болезнь Ньюкасла (вирусная псевдочума птиц) в Государственный научно-исследовательского института лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы.

Как сообщал УНН, из-за жары в Австралии погибли тысячи летучих мышей.