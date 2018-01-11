В Британии отказали основателю WikiLeaks в дипстатуси

КИЕВ. 11 января. УНН. Правительство Великобритании отказало в просьбе Эквадора предоставить основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу дипломатический статус. Об этом со ссылкой на сообщение МИД Великобритании сообщает Голос Америки, передает УНН.

"Правительство Эквадора недавно требовало, чтобы в Соединенном Королевстве господину Ассанжу предоставили дипломатический статус. Соединенное Королевство не удовлетворило это требование, и мы об этом не ведем с Эквадором переговоров. Эквадор знает, что для решения проблемы Джулиан Ассанж должен оставить посольство и отвечать перед законом", - цитирует британская пресса представителя британского МИД.

Отмечается также, что агентство Reuters, пытаясь подтвердить сообщение о получении основателем WikiLeaks эквадорского гражданства, обнаружила его имя в государственном реестре идентификационных номеров граждан этой центрально-американской страны.

Позже 46-летний Дж.Ассанж обнародовал через Twitter свое фото в футболке национальной сборной Эквадора.

Напомним, американский политик Х.Клинтон заявила, что WikiLeaks является "инструментом российской разведки".